Общественники Тюменской области и Ямала напутствовали мобилизованных военнослужащих

| Фото: admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

Общественники и депутаты Тюменской области и Ямало-Ненецкого автономного округа встретились с жителями, призванными на военную службу в рамках частичной мобилизации. В их числе – сотрудники предприятий нефтегазового комплекса, предприниматели и представители других профессий из Ямала. Средний возраст мобилизованных составляет 35 лет, сообщается на сайте правительства Тюменской области.

Сейчас мобилизованные размещены в одном из детских оздоровительных лагерей в окрестностях Тюмени. Представитель командования отметил, что настроение позитивное, все понимают необходимость мобилизации и поддерживают политику президента России.

"Бытовые условия и питание в пункте временной дислокации – отличные. Кроме того, мобилизованные чувствуют поддержку правительства Тюменской области, общественников, ямальского землячества", – сообщил он.

К мобилизованным обратился руководитель Тюменского областного отделения Всероссийской общественной организации ветеранов "Боевое братство", участник боевых действий в Афганистане полковник в отставке Валентин Глушко.

"Что такое война, я знаю. Если в подразделении есть дружба и дисциплина – значит, будет победа. Вы должны вспомнить знания, полученные во время срочной службы, а также приобрести новые навыки. Каждый из вас должен помнить, что за вашей спиной – ваши близкие, которые остались дома. Вы должны вернуться к ним живыми, здоровыми и с победой. Но чтобы этого достичь, надо сейчас и здесь хорошо изучать военное дело", – сказал Глушко.

Его поддержали председатель правления общественной организации "Ветераны пограничники Тюменской области" Нуртдин Ибрагимов, председатель ТРОО "Союз десантников" Григорий Григорьев, а также участник боевых действий на Северном Кавказе, президент областной общественной организации "Ассоциация работников правоохранительных органов" Василий Горетый.

Историк из Санкт-Петербурга, представитель российского общества "Знание", директор института истории и социальных наук Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена профессор Роман Соколов рассказал военнослужащим о том, как исконно российские земли оказались в составе Украины, а также о зарождении и опасности украинского национализма.

Председатель комитета Тюменской областной думы по социальной политике Ольга Швецова поделилась с бойцами личными переживаниями – ее любимый мужчина тоже получил повестку о мобилизации.

"Я повторю вам те же слова, которые сказала ему. Горжусь вами. И ваши девчонки вами гордятся. Мы всегда рядом с вами, мы всегда за вас. И Ямал, и Тюменская область, и вся страна", – сообщила она.

Ольга Швецова рассказала о своей рабочей поездке в город Краснодон Луганской народной республики, над которым шефствует Тюменская область, и о том, как там живут люди. "Они верят в нашу страну и надеются на нас. Мы там очень нужны", – подчеркнула депутат.

"Трудно подобрать слова, которые были бы равны вашему мужеству и решимости. Вы идете туда, где без вашей помощи обойтись уже невозможно. Поддерживайте и берегите друг друга. Помните – Ямал с вами", – обратилась к землякам заместитель председателя Законодательного собрания Ямало-Ненецкого автономного округа Наталия Фиголь.

Руководитель клуба волонтеров "Мы вместе" в Тюменской области Анастасия Баканова заверила военнослужащих, что их семьи не останутся без внимания, ведь добровольцы готовы оказать им необходимую поддержку.

"Я везучий человек. Понимаю, что будет нелегко. Но с нашими ребятами хоть на войну, хоть куда не страшно идти", – рассказал мобилизованный ямалец Николай Котов из Нового Уренгоя.

В завершение встречи перед мобилизованными выступили тюменские артисты.