В Тобольском районе женщина зарезала бывшего сожителя

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Восемь лет исправительной колонии общего режима назначил Тобольский районный суд Альфинур Барсуковой 1974 года рождения, признанной виновной в убийстве, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

Как установлено в судебном заседании, в ночь с 3 на 4 мая 2022 года в одной из квартир п. Надцы Тобольского района между Барсуковой и бывшим сожителем, находившихся в состоянии алкогольного опьянения, возник конфликт. Женщина схватила кухонный нож и нанесла потерпевшему 14 ударов в жизненно важные органы. После чего Барсукова взяла деревянный брусок и ударила им по голове мужчины. От травм потерпевший скончался на месте.



В судебном заседании подсудимая вину не признала. Пояснила, что взяла нож, замахнулась, ударила в запястье, чем хотела напугать.



Суд назначил Альфинур Барсуковой наказание в виде лишения свободы сроком на восемь лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Заявленный гражданский иск удовлетворен частично в размере 600 000 рублей компенсации морального вреда.