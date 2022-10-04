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В Тобольском районе женщина зарезала бывшего сожителя

Происшествия, 19:16 03 октября 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Восемь лет исправительной колонии общего режима назначил Тобольский районный суд Альфинур Барсуковой 1974 года рождения, признанной виновной в убийстве, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

Как установлено в судебном заседании, в ночь с 3 на 4 мая 2022 года в одной из квартир п. Надцы Тобольского района между Барсуковой и бывшим сожителем, находившихся в состоянии алкогольного опьянения, возник конфликт. Женщина схватила кухонный нож и нанесла потерпевшему 14 ударов в жизненно важные органы. После чего Барсукова взяла деревянный брусок и ударила им по голове мужчины. От травм потерпевший скончался на месте.

В судебном заседании подсудимая вину не признала. Пояснила, что взяла нож, замахнулась, ударила в запястье, чем хотела напугать.

Суд назначил Альфинур Барсуковой наказание в виде лишения свободы сроком на восемь лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Заявленный гражданский иск удовлетворен частично в размере 600 000 рублей компенсации морального вреда.

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# приговор , убийство

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