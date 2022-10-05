Хакатон по инженерному моделированию впервые пройдет в Тюмени

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Команды студентов бакалавриата, магистратуры и аспирантуры приглашают принять участие в первом хакатоне по инженерному моделированию технических устройств, который пойдет на базе ТюмГУ. Черновые решения необходимо предоставить до 20 октября, сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

Эксперты проведут предварительный анализ и назовут команды-финалисты. Окончательная защита проектов пройдет во время сессии-форума КИТТИ 28 октября в Школе перспективных исследований ТюмГУ. Допускается как очное, так и дистанционное участие. Добавим, к участию приглашают команды составом от трех до шести человек. Рекомендуемый состав: программист, проектировщик и дизайнер презентации.

Главной наградой для победителя хакатона станет стажировка в компании C3D Labs, призеры получат возможность пройти практику в Центре компьютерного инжиниринга НЦМУ ТюмГУ и лицензии C3D Toolkit, с которыми смогут работать до конца учебного года. В рамках мероприятия пройдет образовательная программа, посвященная особенностям работы с геометрическим ядром.