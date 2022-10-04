400 домов капитально отремонтировали в Тюменской области в 2022 году

| Фото: ИА "тюменская линия" | Фото: ИА "тюменская линия"

Более 400 домов в Тюменской области с начала 2022 года получили капитальный ремонт - отремонтированы крыши и инженерные сети, подвалы, фундаменты и лифты. В настоящее время в работе остаются 718 конструктивных объектов.

Об этом рассказала директор Фонда капитального ремонта Тюменской области Светлана Цынская в ходе рабочей поездки с представителями региональной Общественной палаты 4 октября. По ее словам, все дома имеют паспорт готовности к зимнему периоду и получают тепло.

"Последние несколько месяцев не регистрируются случаи подтоплений. Одновременно продолжаются внутриквартирные работы по стоякам, работать с системами тепло- и водоснабжения можно и в зимний период", - отметила Светлана Цынская.

Одним из объектов, который в ходе контрольного выезда посетили представители Фонда и Общественной палаты Тюменской области, стал жилой дом по ул. Котовского, 60 1959 года постройки. Здесь завершаются работы по ремонту фасада здания, ранее подрядная организация закончила ремонт крыши и электрики.

Представитель подрядной организации Алексей Березовский рассказал, что в доме была полностью заменена стропильная система, работы завершили в срок без нареканий со стороны жильцов. "Старая шиферная крыша пребывала в удручающем состоянии, - отметил он. - После ремонта претензий со стороны управляющей компании не поступало".

Председатель комиссии по ЖКХ и развитию социальной инфраструктуры Общественной палаты Тюменской области Виктор Пильников добавил, что в процессе ремонта системы теплоснабжения дома произошла смена подрядчика. Он отметил, что замена подрядчика говорит о том, что Фонд капитального ремонта контролирует выполнение контрактов.

"Подобные контрольные выезды мы планируем проводить регулярно, на данном объекте побываем еще раз и проконтролируем выполнение работ системы теплоснабжения новым подрядчиком. Работы запланированы до ноября 2023 года", - рассказал Виктор Пильников.

Николай Ступников