69 Заслуженных учителей России проживают в Тюменской области

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

69 Заслуженных учителей России проживают в Тюменской области, сообщает информационный центр правительства региона.

В школах региона работают почти 11 тыс. педагогов, из которых 34% — это молодые специалисты.

В 2022 году в финал Всероссийского профессионального конкурса "Флагманы образования. Школа" вышли 3 команды из Тюмени: школа №37 им. Героя Советского Союза Н.И. Кузнецова, школа №15, гимназия №16.

В 2021-2022 учебном году значимым событием стала победа Екатерины Костылевой в конкурсе "Учитель года России-2021", благодаря которой финал конкурса в 2022 году прошел в Тюмени.

Земляков с Днем учителя поздравил губернатор Тюменской области Александр Моор. Он отметил, что педагоги региона добиваются признания на всероссийском уровне собственными победами и достижениями воспитанников. "Особая благодарность ветеранам регионального образования, которые стали наставниками для молодых коллег, сформировали богатейшие традиции. Новых успехов в 2023 году, объявленном президентом Годом педагога и наставника!", – написал он в поздравлении.