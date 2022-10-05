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Тюменца будут судить за сбыт килограмма наркотиков

Происшествия, 14:20 05 октября 2022

media-pravo.info | Фото: media-pravo.info

За сбыт килограмма наркотиков в Тюмени будут судить 31-летнего местного жителя, сообщает региональная прокуратура. Уголовное дело направлено в Центральный районный суд.

По версии следствия, обвиняемый через Интернет вступил в сговор с неустановленными лицами для незаконного сбыта наркотиков на территории Тюмени.

Крупные партии он расфасовывал на мелкие дозы и размещал по тайникам или предавал покупателям при личной встрече.

В мае после реализации очередной партии наркотического средства злоумышленника задержали сотрудники полиции.

По месту жительства у молодого человека обнаружены и изъяты наркотики, который он хранил для личного употребления.

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# наркотики , прокуратура , суд

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