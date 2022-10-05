Нетрезвого подростка на питбайке остановили ночью в Тюмени
| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области
15-летнего подростка на питбайке без госномеров задержали в Тюмени ночью 5 октября. Несовершеннолетний был нетрезв, сообщает региональная Госавтоинспекция.
Показания алкотестера составили 0,41 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. На место сотрудники ГИБДД вызвали маму школьника.
Информация о нарушении передана в подразделение по делам несовершеннолетних. Подросток взял питбайк у друга, чтобы доехать на нем домой.
Сотрудники ГИБДД призывают родителей контролировать нахождение детей ночью, а также их участие в дорожном движении на транспорте без водительского удостоверения.