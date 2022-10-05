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Нетрезвого подростка на питбайке остановили ночью в Тюмени

Происшествия, 14:43 05 октября 2022

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

15-летнего подростка на питбайке без госномеров задержали в Тюмени ночью 5 октября. Несовершеннолетний был нетрезв, сообщает региональная Госавтоинспекция.

Показания алкотестера составили 0,41 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. На место сотрудники ГИБДД вызвали маму школьника.

Информация о нарушении передана в подразделение по делам несовершеннолетних. Подросток взял питбайк у друга, чтобы доехать на нем домой.

Сотрудники ГИБДД призывают родителей контролировать нахождение детей ночью, а также их участие в дорожном движении на транспорте без водительского удостоверения.

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# ГИБДД Тюменской области , дети , ДТП

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