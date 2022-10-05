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В Тюмени пресекли попытку передать осужденным телефоны, сим-карты и алкоголь

Происшествия, 17:41 05 октября 2022

пресс-служба УФСИН России по Тюменской области | Фото: пресс-служба УФСИН России по Тюменской области

Мобильные телефоны, сим-карты, зарядные устройства и алкоголь пытались передать осужденным, отбывающим наказание в исправительной колонии № 4 в Тюмени. Попытка была пресечена, сообщает пресс-служба регионального УФСИН России.

При подготовке к попытке переброса в колонию запрещенных предметов задержали 24-летнего мужчину. Злоумышленника сотрудники уголовно-исполнительной системы заметили при обходе внешнего периметра режимной территории исправительного учреждения.

На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу. При досмотре автомобиля задержанного нашли два мобильных телефона, четыре сим-карты, восемь зарядных устройств и бутылка 0,5 л с жидкостью светло-коричневого цвета с характерным запахом спирта. Все это мужчина перемотал скотчем. Находки изъяли.

В отношении злоумышленника составлены материалы о правонарушении. Их передадут в суд.

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# осужденные , УФСИН по Тюменской области

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