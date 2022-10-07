Тюменский предприниматель производит подсолнечное масло по особому рецепту

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Одну тонну Иван-чая в год, тысячу банок варенья из сосновых шишек и 500 кг подсолнечного масла холодного отжима в месяц изготавливает и реализует в своем магазине "Амбар72" тюменская семейная пара. Продукцию можно приобрести на ярмарках, фестивалях и в группе в Вконтакте.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщил руководитель производства Руслан Покидов.

"Иван-чай собираем в Исетском районе. Шишки закупаем у оптовиков, они их замораживают и реализуют круглый год. Семечки берем в Самарской области. В начале в нашем ассортименте было только варенье из шишек, мы были первые, кто вышел на рынок в Тюмени с этим продуктом и объездил с ним много городов. Когда появились конкуренты, пришлось расширять ассортимент", - добавил он.

По словам предпринимателя, большим спросом пользуется подсолнечное масло, потому что оно готовится по особому рецепту, благодаря которому сохраняются все полезные свойства, блюда приобретают аппетитный запах и при жарке оно не пенится.

"Наше масло полностью холодного отжима без химии и гексана. Оно сделано с сохранением всех традиций на современном оборудовании", - пояснил Руслан Покидов.

| Фото: https://vk.com/ambar72 | Фото: https://vk.com/ambar72

Предприниматель активно принимает участие в различных ярмарках, которые проходят в Тюменской области, Югре и Ямале. Также его приглашали в Ижевск, Пермь, Челябинск. В ассортименте магазина есть безалкогольные алтайские бальзамы, семена, орехи, жмых.

С 2005 года Руслан стал вегетарианцем, приобретал продукцию в экомагазинах, но это выходило дорого, и он решил, что нужно производить что-то свое и начал двигаться в этом направлении. Планов и задумок у предпринимателя много.

"Хочу расширить ассортимент. Скоро запустим мельницу, на которой будем молоть цельнозерновую муку на каменных жерновах. Здание уже есть, оборудование закуплено. Осталось немного, чтобы запуститься", - пояснил он.

В основном Руслан со своей супругой справляются сами, но иногда помогают родственники и друзья. Начинающим предпринимателям Руслан пожелал ничего не бояться, а двигаться только вперед.

"Даже если чего-то не знаете, все можно изучить, узнать у нужных людей. Для меня самое сложное было перебороть страх неизвестности. Никогда этим не занимался, но оказалось надо просто брать и делать шаг вперед. Не нужно зацикливаться на негативном опыте, а анализировать его и учитывать в своем деле. Если у кого-то не получилось, это не значит, что не получится у вас", - подытожил он.

Ирина Шемякина