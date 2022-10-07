Первенство города соберет в Тюмени 100 сильнейших бойцов ММА

| Фото: Федерации ММА Тюменской области | Фото: Федерации ММА Тюменской области

Чемпионат и первенство по ММА пройдут в Тюмени на базе спортивной школа № 3 15 и 16 октября, сообщает городской департамента по спорту и молодежной политике.

Предварительные поединки начнутся 15 октября в 9 часов. 16 октября поединки в клетке станут еще напряженнее, а в 13 часов стартуют финальные бои.

Участие в соревнованиях примут более 100 спортсменов в четырех возрастных категориях. Желающим продемонстрировать свое мастерство необходимо отправить заявку до 12 октября на электронную почту.