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Первенство города соберет в Тюмени 100 сильнейших бойцов ММА 

Спорт, 09:53 07 октября 2022

Федерации ММА Тюменской области  | Фото: Федерации ММА Тюменской области 

Чемпионат и первенство по ММА пройдут в Тюмени на базе спортивной школа № 3 15 и 16 октября, сообщает городской департамента по спорту и молодежной политике.

Предварительные поединки начнутся 15 октября в 9 часов. 16 октября поединки в клетке станут еще напряженнее, а в 13 часов стартуют финальные бои.

Участие в соревнованиях примут более 100 спортсменов в четырех возрастных категориях. Желающим продемонстрировать свое мастерство необходимо отправить заявку до 12 октября на электронную почту.

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# смешанные единоборства

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