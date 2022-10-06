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В Тюмени закладчики наркотиков получили 26 лет колонии на четверых

Происшествия, 11:42 06 октября 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В Тюмени за покушение на сбыт 5 кг наркотиков осуждены четыре участника преступной группы, сообщает региональная прокуратура. Двое мужчин и две женщины получили 26 лет колонии на четверых.

Ленинский районный суд установил, что с ноября 2020 года подсудимые незаконно сбывали наркотики на территории Тюмени, выполняя роли "кладовщиков", "курьеров" и "закладчиков".

В ходе расследования из незаконного оборота изъято 5 кг наркотических средств.

Суд назначил двум мужчинам сроки в 7 лет и 6 месяцев колонии строгого режима, женщинам - по 5 и 6 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.

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# наркотики , суд

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