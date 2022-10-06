Каркас здания самой крупной школы Тюмени готов на 85 %

| Фото: ГУС ТО | Фото: ГУС ТО

На 85% готов каркас здания одной из самых крупных школ в Тюмени, строящеейся в мкр Плеханово. Подрядная организация вышла на площадку полгода назад, напоминает Главное управление строительства Тюменской области.

В настоящее время завершается заливка монолитного каркаса, бригады ведут кладку стен и утепление фасада. Частично установлены оконные блоки, ведутся электромонтажные и вентиляционные работы, раскладка слаботочных линий.

Здание общей площадью более 27 тыс. кв м на 1 тыс. 500 мест будет состоять из шести блоков в три и четыре этажа. В проекте два спортивных зала, библиотека, медицинский блок, столовая с обеденным залом на 750 посадочных мест и актовый зал вместимостью 375 человек.

"Это первая школа, которую мы строим в монолитно-каркасном исполнении. После возведения каркаса можно параллельно приступать к каменной кладке, монтажу инженерных систем. Это ускоряет процесс", - рассказал начальник участка строительной организации Евгений Пузиков.

Все работы выполняет единая организация, проект прошел обязательную государственную экспертизу. В мае 2022 года подрядчику был предоставлен аванс. Срок выполнения работ по контракту — 1 июля 2023 года. "Учитывая темпы строительства, нет сомнений, что объект будет сдан в срок", - считает начальник Главного управления строительства Павел Перевалов.