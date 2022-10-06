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Более 5,3 трлн. рублей налогов поступило в федеральный бюджет из регионов УФО с начала 2022 года

Экономика, 19:45 06 октября 2022

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Уральский федеральный округ занимает первое место по поступлениям налогов в федеральный бюджет. Более 5,3 трлн. рублей налогов и сборов поступило в федеральный бюджет из регионов УФО с января по август 2022 года, сообщает Telegram-канал "UrFO_INFO".

"В текущих условиях приоритетом для нас является дальнейший поиск принципиально новых точек социально-экономического развития регионов Урала и Западной Сибири", - сказал полпред президента РФ Владимир Якушев. По итогам восьми месяцев индекс промышленного производства в УФО составил 100,8% к аналогичному периоду 2022 года. Зафиксирована положительная динамика индекса добычи полезных ископаемых. Оборот общественного питания составил 117% к аналогичному периоду прошлого года. Объёмы строительства жилья составляют 129,2%. Введено свыше 5 млн кв.м жилья.

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# налоги и финансы , федеральный бюджет

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