В дачном поселке под Тюменью два человека погибли при пожаре в жилом доме

| Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

Тела мужчины и женщины нашли на месте пожара в тюменском СНТ "Сосенка-81", сообщает пресс-служба региональное ГУ МЧС России.

Сообщение о пожаре в двухэтажном доме на ул. Лесной поступило в 6 часов 37 минут 7 октября.

Прибывшие на место огнеборцы увидели, что дом полностью охвачен огнем и при тушении обнаружили тела двух человек.

В 8 часов 5 минут пожар на общей площади 100 кв.м ликвидировали. В в тушении задействовали пять единиц техники и 15 человек личного состава ГУ МЧС России по Тюменской области.

| Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

Отрабатываются все версии возникновения пожара. Основной является нарушение правил противопожарного режима при эксплуатации печи.