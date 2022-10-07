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В дачном поселке под Тюменью два человека погибли при пожаре в жилом доме

Происшествия, 10:27 07 октября 2022

ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

Тела мужчины и женщины нашли на месте пожара в тюменском СНТ "Сосенка-81", сообщает пресс-служба региональное ГУ МЧС России.

Сообщение о пожаре в двухэтажном доме на ул. Лесной поступило в 6 часов 37 минут 7 октября.

Прибывшие на место огнеборцы увидели, что дом полностью охвачен огнем и при тушении обнаружили тела двух человек.

В 8 часов 5 минут пожар на общей площади 100 кв.м ликвидировали. В в тушении задействовали пять единиц техники и 15 человек личного состава ГУ МЧС России по Тюменской области.

ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

Отрабатываются все версии возникновения пожара. Основной является нарушение правил противопожарного режима при эксплуатации печи.

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# ГУ МЧС России по Тюменской области , пожары

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