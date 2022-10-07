Парковка на 96 мест и тренажеры появились во дворе на ул. Народной в Тюмени

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Парковку во дворе между домами по ул. Народной, 10 и ул. Широтной, 163, 163, корп. 1 в Тюмени увеличили с 35 до 96 мест. Таким было пожелание жителей при благоустройстве территории.

Во дворе в ходе выездного совещания 6 октября побывал глава города Руслан Кухарук.

Территория двора изменилась кардинально. Основная часть работ была закончена еще в августе. Здесь появились две детские площадки с современными конструкциями. Одна стоит на песке, другая оборудована на травмобезопасном покрытии. Теперь здесь также есть турниковая площадка и площадка с тренажерами. В скором времени здесь поставят дополнительные тренажеры. Налажено освещение: работают 11 опор. Об этом главе города рассказал руководитель управы Восточного административного округа Евгений Триль.

"По просьбе жителей дополнительно в сентябре установили три качели. На них сидят бабушки, дедушки, следят отсюда за тем, как на площадках играют их внуки", — добавил Евгений Триль.

Остро стоял вопрос водоотведения. В итоге сделали ливневую канализацию в 192 погонных метра, установили девять водоприемных дренажных колодцев. Что касается озеленения, к имеющимся зеленым насаждениям высадят 49 деревьев разных пород и 107 кустарников.

"Жители очень довольны. Говорят, что давно не слышали столько радостного детского смеха и даже не думали, что столько детей живут рядом с ними. Раньше здесь ничего не было: песчаная площадка и лужа. А сейчас сюда приходят заниматься спортом люди из соседних домов. Может быть, на этих площадках вырастет будущий олимпийский чемпион", — сказал заместитель генерального директора УК "Гармония" Андрей Молотков.

На 2023 год запланировано благоустройство двора дома на ул. Народной, 8. Это большой объект — его площадь около 13 тыс. квадратных метров. В работе над ним также постараются учесть интересы всех жителей.

Инна Пахомова