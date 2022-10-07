Прототип первой электронно-библиотечной системы по истории представили в Тобольске

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Прототип первой специализированной электронно-библиотечной системы по истории представили на Первом национальном форуме преподавателей истории в Тобольске. Эту систему смогут бесплатно использовать все вузы России, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

"В агрегатор войдут учебники и учебные пособия, сборники исторических документов, монографии и историческая научная периодика, а также диссертации по истории", - рассказал генеральный директор издательства "Наука" Николай Федосеенков.

Директор научной библиотеки Российского государственного гуманитарного университета Людмила Батова добавила, что, помимо учебников, необходимо разместить публикации источников, видео- и аудиодокументы, интерактивные карты, а материалы должны проходить профессиональный отбор.

Добавим, участники форума смогут предложить издания для включения в специализированную историческую библиотечную систему.