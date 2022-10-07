АО "Транснефть – Сибирь" восполнило водные биоресурсы в ХМАО-Югре

| Фото: АО «Транснефть – Сибирь» | Фото: АО «Транснефть – Сибирь»

16,5 тыс. мальков муксуна выпустило в реку Обь АО "Транснефть – Сибирь" на территории Ханты-Мансийского района ХМАО-Югры.

Мероприятие по искусственному воспроизводству водных ресурсов проводилось для сохранения биологического разнообразия в местах присутствия АО "Транснефть – Сибирь" при проведении работ по техническому перевооружению производственных объектов магистрального трубопроводного транспорта предприятия.

Молодь выращивалась в пруде Байбалаковский сор в условиях, максимально приближенных к тем, в которых обитает данный вид рыбы. Этот подход позволяет обеспечить высокую выживаемость мальков после выпуска в естественную среду обитания.

Среднештучная навеска мальков составила восемь граммов, что подтверждено государственной комиссией по контролю за искусственным воспроизводством, в которую входят представители Росрыболовства, Главрыбвода, Природнадзора-Югры и департамента промышленности ХМАО-Югры.

Ранее в этом году предприятие уже выпустило 1,5 млн штук молоди нельмы в реки Обь-Иртышского рыбохозяйственного бассейна на территории ХМАО-Югры. На реализацию данных экологических мероприятий АО "Транснефть – Сибирь" направило около 111 млн рублей.

АО "Транснефть – Сибирь". Реклама.