Тюменский ХК "Рубин" открывает выездную серию

| Фото: ХК "Рубин" во ВКонтакте | Фото: ХК "Рубин" во ВКонтакте

Тюменский ХК "Рубин" ждет новая выездная серия. Клуб входит в первую пятерку турнирной таблицы Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ).

9 октября состоится матч в Перми с "Молотом", 11 октября — с "Торосом" в Нефтекамске, 13 октября — с "Нефтяником" в Альтемьевске, 15 октября — с "Ижсталью" в Ижевске. Предстоящие соперники сейчас занимают места во второй половине турнирной таблицы.

В чемпионате "PARI ВХЛ — Кубок Шелкового пути" на данный момент тюменцы провели 11 матчей, набрав 16 очков. Семь поединков закончились победой рубиновцев. В том числе пять — в основное время, один — в овертайме и один по буллитам.

Из четырех проигрышей в основное время было два. В последнем поединке на домашнем льду "Рубин" уступил "Дизелю" из Пензы по буллитам, напоминает "Вслух.ру".

В сезоне 2022/23 участвуют 26 хоккейных клубов из России. Регулярный чемпионат стартовал 3 сентября, а завершится 17 февраля 2023 года. Всего проведут по 50 матчей: 25 на своем поле и 25 на полях соперников. В плей-офф борьбу за главный трофей ВХЛ — Кубок имени Владимира Петрова — смогут продолжить 16 сильнейших команд. Год назад его завоевал "Рубин".