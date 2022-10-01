Житель Казанского района на год отправился в колонию за пьяную езду

| Фото: СК СУ РФ по Тюменской области | Фото: СК СУ РФ по Тюменской области

Один год проведет в колонии общего режима житель Казанского района, задержанный за повторную пьяную езду, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

Районный суд вынес приговор в отношении мужчины, обвиняемого в управлении транспортным средством в состоянии опьянения, имеющим судимость (ч. 2 ст. 264.1 УК РФ).

Из материалов дела следует, что 29 мая мужчина в состоянии алкогольного опьянения сел за руль и поехал по автодороге Гагарино - Второпесьяново, где его задержали инспекторы ГИБДД.

Ранее водитель уже привлекался к ответственности за аналогичное деяние, в суде он вину признал и раскаялся. Суд также лишил мужчину права управления транспортными средствами на три года и четыре месяца.