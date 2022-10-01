Тюменский "Рубин" разгромил хоккеистов пермского "Молота" со счетом 4:1

| Фото: ХК "Рубин" | Фото: ХК "Рубин"

Победу со счетом 4:1 одержали хоккеисты тюменского "Рубина" в Перми над местным "Молотом", сообщает пресс-служба клуба.

Первый период матча полностью остался за гостями. По броскам это выглядело так: 11-23 (7-18). Во втором периоде команды много играли в неравных составах. "Рубин" пропустил, играя в большинстве.

В третьем периоде "Рубин" забросил еще один раз. Герман Нестеров отдал классную передачу на Дениса Дюрягина, он и стал автором четвертого гола.

"Ребята - молодцы. Сегодня забили голы и более надежно сыграли сзади, много шайб на себя поймали", - отметил главный тренер ХК "Рубин" Денис Ячменев.