Личные вещи красноармейца Дмитрия Цуканова передадут родственникам

| Фото: пресс-служба Дворца творчества и спорта «Пионер» | Фото: пресс-служба Дворца творчества и спорта «Пионер»

Личные вещи красноармейца Дмитрия Цуканова передадут его родственникам, проживающим в Тюмени 12 октября в 12 часов на площади Памяти, сообщает пресс-служба Дворца творчества и спорта "Пионер".

Бойца нашли поисковые отряды "Донской рубеж" и "Сармат" Волгоградской региональной молодежной общественной организации по увековечению памяти погибших при защите Отечества "Поиск" во время экспедиции, прошедшей летом 2022 года в Суровикинском районе. При солдате обнаружили медальон, благодаря которому установили личность бойца и в короткие сроки нашли родственников.

В церемонии передачи примут участие представители администрации Тюмени, военного комиссариата области, регионального отделения "Поискового движения России" и других общественных организаций, школьники и родственники Дмитрия Цуканова.

Церемония погребения состоится после передачи личных вещей красноармейца.