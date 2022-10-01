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Более 300 домов поселка Московский подключат к газовым сетям в 2023 году

Общество, 11:12 12 октября 2022

t-l.ru

Около 10 км сетей газораспределения построят в п. Москвоский Тюменского района. Завершить строительно-монтажные работы планируется в 2023 году, сообщает региональный департамент ЖКХ.

По проекту планируется сделать 315 газопроводов-вводов до границ земельных участков перспективных потребителей газа. Ожидается, что потребителями природного газа станут и многодетные семьи, которым ранее предоставили земельные участки в поселке.

Собственники жилых домов Московского уже сейчас могут подать заявку на подключение. Сделать это можно на портале Единого оператора газификации, на сайте АО "Газпром газораспределение Север", через Госуслуги или лично в офисах АО "Газпром газораспределение Север" и МФЦ.

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# газификация

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