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Команды КВН из пяти регионов поспорят за звание лучших в Тюмени

Общество, 08:27 13 октября 2022

Официальная лига КВН «Запсиб» | Тюмень ВКонтакте | Фото: Официальная лига КВН «Запсиб» | Тюмень ВКонтакте

Полуфинал официальной лиги КВН "Запсиб" пройдет в Тюмени на сцене Дворца творчества и спорта "Пионер" 14 и 15 октября, сообщает пресс-служба учреждения.

Участниками творческого мероприятия станут 10 команд. В их числе коллективы "Джентльмены Удачи" и "Всё согласованно" из Курганской области, "Без комплексов" из Ялуторовска, "Ямакаси.Дети ветра" из Татарска, "Никак иначе" из Екатеринбурга, "Алое Лера" из Тюмени, команды "Обское море", "Гагарин" и "Край" из Новосибирска, а также "Хелена го на картинг" из Челябинска.

Команды сразятся в трех конкурсах: приветствие, музыкальный биатлон и музыкальный фристайл.

Полуфинал начнется в 19 часов. Возрастное ограничение 12+

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# Дворец Пионер , КВН

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