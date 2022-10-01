Команды КВН из пяти регионов поспорят за звание лучших в Тюмени

| Фото: Официальная лига КВН «Запсиб» | Тюмень ВКонтакте | Фото: Официальная лига КВН «Запсиб» | Тюмень ВКонтакте

Полуфинал официальной лиги КВН "Запсиб" пройдет в Тюмени на сцене Дворца творчества и спорта "Пионер" 14 и 15 октября, сообщает пресс-служба учреждения.

Участниками творческого мероприятия станут 10 команд. В их числе коллективы "Джентльмены Удачи" и "Всё согласованно" из Курганской области, "Без комплексов" из Ялуторовска, "Ямакаси.Дети ветра" из Татарска, "Никак иначе" из Екатеринбурга, "Алое Лера" из Тюмени, команды "Обское море", "Гагарин" и "Край" из Новосибирска, а также "Хелена го на картинг" из Челябинска.

Команды сразятся в трех конкурсах: приветствие, музыкальный биатлон и музыкальный фристайл.

Полуфинал начнется в 19 часов. Возрастное ограничение 12+