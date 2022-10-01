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Аграрии Уватского района обмолотили 453 тонны зерна

Экономика, 14:00 12 октября 2022

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Уватском районе выполнен план по уборке сельскохозяйственных культур и заготовке грубых кормов. Так, местные аграрии обмолотили 453 тонны зерна с 280 гектаров. Урожайность составила 16,1 центнеров с гектара, сообщает районная администрация.

Также завершен сбор урожая в ООО "Лэнни". Здесь с 65 гектаров собрали 900 тонн картофеля и 100 тонн свеклы. Продукция перед реализацией сортируется, упаковывается в тару и проходит сертификацию.

Сенозаготовители запрессовали 4,8 тыс. тонн, из них 2,5 тыс. тонны уже реализованы за пределы района. Оставшиеся объемы с запасом покрывают потребность населения и фермерских хозяйств в грубых кормах.

Всего в Уватском районе 10 сельхозпредприятий. Аграрии уже готовятся к предстоящей зимовке скота, сортируют семена и проводят осеннюю подготовку почвы к посевной будущего года.

В 2023 году планируется увеличить посевные площади под многолетние травы на 250 гектаров. Также продолжится работа по вводу в оборот неиспользованных пахотных земель.

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# аграрии , уборка урожая , Уватский район

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