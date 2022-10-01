  • 16 октября 202216.10.2022воскресенье
  • USD63,0558
    EUR62,4695
  • В Тюмени 4..6 С 2 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Александр Моор поздравил работников и ветеранов дорожного хозяйства с профессиональным праздником

Губернатор, 08:27 16 октября 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Модернизация автодорожного комплекса, расширение транспортной сети и повышение ее качества напрямую влияют на социально-экономическое развитие региона. Без специалистов этой сферы просто невозможна стабильная деятельность других отраслей экономики.

Об этом заявил губернатор Тюменской области Александр Моор, поздравляя работники и ветераны дорожного хозяйства с профессиональным праздником.

По словам главы региона, в поле внимания работников дорожного хозяйства области более 19 тыс. километров автодорог разного значения. Совместно реализуются федеральные и региональные программы, воплощаются в жизнь крупные проекты: в Тюмени это первая в регионе трёхуровневая развязка на ул. Мельникайте и строительство развязки на Червишевском тракте. Возводится путепровод в Ялуторовске. Ежегодно строятся дороги с твердым покрытием к удалённым населённым пунктам. Полным ходом идет масштабное обновление всех транзитных магистралей между Западом и Востоком, Севером и Югом, а именно расширение до четырех полос трасс на Екатеринбург, Тобольск, Омск.

"В основе всех этих позитивных изменений и высоких достижений - профессионализм, добросовестный и самоотверженный труд работников дорожного хозяйства. В этот праздничный день выражаю слова благодарности и признательности ветеранам отрасли, которые передают опыт и мастерство молодым коллегам. Желаю всем, кто связал свою жизнь с профессией "дорожника", новых свершений на благо земляков. Здоровья, благополучия и гордости за результаты своей ежедневной работы!" - сказал Александр Моор.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Александр Моор , ремонт дорог , строительство дорог

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
08:27 16.10.2022Александр Моор поздравил работников и ветеранов дорожного хозяйства с профессиональным праздником
17:54 09.10.2022Губернатор Тюменской области проверил столовую мобилизованных
17:12 09.10.2022Александр Моор встретился с командирами подразделений мобилизованных тюменцев
13:50 09.10.2022Александр Моор проверил условия проживания и боевой подготовки мобилизованных