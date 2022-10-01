Тач-столы, аудиогиды, оргтехнику получили три музея Тюменской области

| Фото: департамент культуры Тюменской области | Фото: департамент культуры Тюменской области

Современное оборудование по программе Тюменской области "Развитие культуры" национального проекта "Культура" получили музей "Городская управа" Ишимского музейного комплекса им. П. П. Ершова, Заводоуковский краеведческий музей и музей Уватского района "Легенды седого Иртыша". Тач-столы, аудиогиды, ноутбуки, витрины для открытого хранения музейных предметов, шкафы архивные и другое приобретено на общую сумму 3,6 млн рублей, сообщает департамент культуры Тюменской области.

"В ишимском музее "Городская управа" тач-стол используют с апреля. Он имеет понятную структуру, в которой выделены основные разделы: история города, история музея, карта культурного наследия Ишима. В раздел "История города" включен хронограф, отражающий краткое описание событий, объектов Ишима в XVIII, XIX, XX веках. Этот хронограф сопровождается фото- и видеорядом. В этом разделе размещена вкладка "Имена в истории Ишима", рассказывающая о выдающихся людях, родившихся или находившихся в нашем городе", - рассказала помощник директора Ишимского музейного комплекса им. П. П. Ершова Ольга Морозова.

Тач-стол используется как автономно, когда посетитель сам получает необходимую информацию об истории города, так и во время экскурсий.

Сотрудники Заводоуковского краеведческого музея получили аудиогиды для постоянных выставок: "Быт сибирских крестьян конца ХIХ начала ХХ века", "На экране – тысячелетия", "Купеческая лавка", "Заводоуковская палитра" и другие.

В Уватский музей "Легенды седого Иртыша" поступили металлические шкафы для хранения экспонатов, одежды и обуви.