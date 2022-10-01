Тач-столы, аудиогиды, оргтехнику получили три музея Тюменской области
Современное оборудование по программе Тюменской области "Развитие культуры" национального проекта "Культура" получили музей "Городская управа" Ишимского музейного комплекса им. П. П. Ершова, Заводоуковский краеведческий музей и музей Уватского района "Легенды седого Иртыша". Тач-столы, аудиогиды, ноутбуки, витрины для открытого хранения музейных предметов, шкафы архивные и другое приобретено на общую сумму 3,6 млн рублей, сообщает департамент культуры Тюменской области.
"В ишимском музее "Городская управа" тач-стол используют с апреля. Он имеет понятную структуру, в которой выделены основные разделы: история города, история музея, карта культурного наследия Ишима. В раздел "История города" включен хронограф, отражающий краткое описание событий, объектов Ишима в XVIII, XIX, XX веках. Этот хронограф сопровождается фото- и видеорядом. В этом разделе размещена вкладка "Имена в истории Ишима", рассказывающая о выдающихся людях, родившихся или находившихся в нашем городе", - рассказала помощник директора Ишимского музейного комплекса им. П. П. Ершова Ольга Морозова.
Тач-стол используется как автономно, когда посетитель сам получает необходимую информацию об истории города, так и во время экскурсий.
Сотрудники Заводоуковского краеведческого музея получили аудиогиды для постоянных выставок: "Быт сибирских крестьян конца ХIХ начала ХХ века", "На экране – тысячелетия", "Купеческая лавка", "Заводоуковская палитра" и другие.
В Уватский музей "Легенды седого Иртыша" поступили металлические шкафы для хранения экспонатов, одежды и обуви.