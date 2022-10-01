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Волейболисты "Тюмень-ТюмГУ" сыграют с ростовским спортсменами 14 и 15 октября

Спорт, 09:52 13 октября 2022

департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области | Фото: департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области

Волейболисты "Тюмень-ТюмГУ" готовятся к первому туру чемпионата России высшей лиги "Б", сообщает департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области.

14 и 15 октября команда встретится на домашней площадке с командой "Ростов-Волей" из Ростова-на-Дону. Матчи пройдут в комплексе "Академия спорта" по адресу ул. Спасская, 6, начало - в 15 часов.

Чемпионат стартовал 6 октября. В первом туре команда "Тюмень-ТюмГУ" сыграет дома два матча, а не четыре, как планировалось изначально - с соревнований снялась команда "Ставрополь-СГАУ".

"Подготовка к старту сезона идет полным ходом. Спортсмены работают на совесть, настрой у них серьезный. В рамках тренировочного процесса провели серию игр с тюменскими любительскими командами", - рассказал тренер команды Игорь Прохоров.

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