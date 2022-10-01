Более 2,5 млрд рублей инвестировано в строительство объектов внутреннего туризма Тюменской области

| Фото: Visit Tyumen | Фото: Visit Tyumen

Более 2,5 млрд рублей составляет объем частных инвестиций в строительство объектов внутреннего туризма Тюменской области. В том числе - глэмпинги, загородные дома, экофермы, банные комплексы. Об этом сообщил директор по развитию компании "Леском" Юрий Долгов на форуме "Недвижимость - 2022" в Тюмени.

По мнению эксперта, поток туристов и любителей загородного отдыха с каждым годом растет, но спрос пока превышает возможности инфраструктуры. Он привел примеры и решения, которые привлекательны с точки зрения инвестирования и легко реализуемые на практике.

"Туристам, да и любителям загородного отдыха, нужны классные формы. Многие горожане побывали в резиденции Деда Мороза на площади 400-летия Тюмени. Стоимость объекта - 1,5 миллиона рублей. Если поставить серию подобных русских изб, то это один из вариантов того, как можно укомплектовать любой загородный объект. Для отдыха люди чаще снимают именно деревянные дома, а для банкетов и праздников - коттеджи", - подчеркнул Юрий Долгов.

В числе перспективных направлений он также отметил экофермы, предложив дополнять такие комплексы, обустраивая на их территории горячие источники. А мобильные банные комплексы с услугой парильщика составляют конкуренцию баням-бочкам, которые дороги в строительстве, но служат недолго. Еще одна тенденция – базы отдыха с цифровым детоксом. Над таким проектом "Леском" сейчас работает в Свердловской области. В 40 минутах от Екатеринбурга на берегу реки возведут несколько домов. Заезжая в них, горожане сдают на хранение телефоны и планшеты. Таким образом, остаются наедине с природой и восстанавливают силы после рабочей недели в большом городе.

Оксана Корнеенкова