  • 12 октября 202212.10.2022среда
  • USD63,6840
    EUR62,3481
  • В Тюмени 11..13 С 2 м/с ветер северо-восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Более 2,5 млрд рублей инвестировано в строительство объектов внутреннего туризма Тюменской области

Экономика, 16:05 12 октября 2022

Visit Tyumen | Фото: Visit Tyumen

Более 2,5 млрд рублей составляет объем частных инвестиций в строительство объектов внутреннего туризма Тюменской области. В том числе - глэмпинги, загородные дома, экофермы, банные комплексы. Об этом сообщил директор по развитию компании "Леском" Юрий Долгов на форуме "Недвижимость - 2022" в Тюмени.

По мнению эксперта, поток туристов и любителей загородного отдыха с каждым годом растет, но спрос пока превышает возможности инфраструктуры. Он привел примеры и решения, которые привлекательны с точки зрения инвестирования и легко реализуемые на практике.

"Туристам, да и любителям загородного отдыха, нужны классные формы. Многие горожане побывали в резиденции Деда Мороза на площади 400-летия Тюмени. Стоимость объекта - 1,5 миллиона рублей. Если поставить серию подобных русских изб, то это один из вариантов того, как можно укомплектовать любой загородный объект. Для отдыха люди чаще снимают именно деревянные дома, а для банкетов и праздников - коттеджи", - подчеркнул Юрий Долгов.

В числе перспективных направлений он также отметил экофермы, предложив дополнять такие комплексы, обустраивая на их территории горячие источники. А мобильные банные комплексы с услугой парильщика составляют конкуренцию баням-бочкам, которые дороги в строительстве, но служат недолго. Еще одна тенденция – базы отдыха с цифровым детоксом. Над таким проектом "Леском" сейчас работает в Свердловской области. В 40 минутах от Екатеринбурга на берегу реки возведут несколько домов. Заезжая в них, горожане сдают на хранение телефоны и планшеты. Таким образом, остаются наедине с природой и восстанавливают силы после рабочей недели в большом городе.

Оксана Корнеенкова

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# внутренний туризм , инвестиции , недвижимость

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
16:38 12.10.2022Языковой клуб в Тюмени на грант оптимизирует сайт и закупит оргтехнику
16:27 12.10.2022Сбербанк выбрал лучшие молодежные стартапы на Урале
16:05 12.10.2022Более 2,5 млрд рублей инвестировано в строительство объектов внутреннего туризма Тюменской области
15:06 12.10.2022"ПолимерПласт" повысил производительность труда на оборудовании по программе компенсации лизинга