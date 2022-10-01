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Социальную гостиную для семей мобилизованных открыли в Тобольске

Общество, 10:15 13 октября 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Социальная гостиная для членов семей мобилизованных граждан заработала в Тобольске на базе центра социального обслуживания населения, сообщает администрация города.

В неформальной обстановке родным мобилизованных помогут в решении проблем, снимут эмоциональное и социальное напряжение, здесь можно пообщаться, обсудить свои и общие насущные дела.

В социальной гостиной организована психологическая помощь, вовлечение в позитивную деятельность местных сообществ, правовая помощь в решении имущественных, наследственных вопросов, финансовых проблем. Для этого привлекаются специалисты различных ведомств Тобольска.

Социальная гостиная открыта каждую пятницу с 17 до 19 часоа по адресу: город Тобольск, 4 мкр., стр. 48. Телефон для справок: 89088740319.

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# мобилизация , Тобольск

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