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12 управленцев Тюменской области стали победителями конкурса "Лидеры России"

Общество, 19:10 12 октября 2022

Анна Достовалова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Анна Достовалова, ИА "Тюменская линия"

12 управленцев Тюменской области вошли в число победителей конкурса "Лидера России" за пять лет. Всего в Уральском федеральном округе победили 34 представителя Свердловской, Тюменской, Челябинской областей, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов, сообщает пресс-служба полномочного представителя президента в УФО.

"Конкурс простимулировал подготовку целой плеяды молодых современных руководителей, на которых сегодня может опереться Россия", – рассказа гендиректор АНО "Россия – страна возможностей" Алексей Комиссаров.

Победители конкурса имеют возможность работать с наставниками из числа ведущих управленцев страны. Шефство над ними берут председатель правительства РФ Михаил Мишустин, председатель совета федерации Валентина Матвиенко, руководитель администрации президента РФ Антон Вайно, полпред президента РФ в УрФО Владимир Якушев.

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# Лидеры России , УФО

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