  • 14 октября 202214.10.2022пятница
  • USD63,4917
    EUR62,5903
  • В Тюмени 7..9 С 5 м/с ветер восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Бойцы ММА покажут поединки в "клетке" и яркие нокауты на чемпионате Тюмени

Спорт, 09:43 14 октября 2022

пресс-службы департамента по спорту и молодежной политике Администрации города Тюмени | Фото: пресс-службы департамента по спорту и молодежной политике Администрации города Тюмени

Чемпионат и первенство города по смешанным единоборствам пройдут в Тюмени в спортивной школе № 3 15 и 16 октября, сообщает пресс-служба департамента по спорту и молодежной политике администрации города Тюмени.

Спортсмены от 12 до 18 лет и старше сойдутся, чтобы поспорить за звание лучшего. Зрителей ждут зрелищные поединки в "клетке" и яркие нокауты.

По словам президента федерации ММА Тюменской области Богдана Головкова, ММА очень востребован среди молодежи и активно развивается.

"Нельзя не отметить, что Тюмень действительно богата спортивными талантами, а именно - спортсменами ММА. Есть большой потенциал. Отрадно, что участники соревнований смогут продемонстрировать свое мастерство в рамках здоровой конкуренции и набраться опыта для дальнейших спортивных достижений", - отметил он.

Напомним, что 15 октября в 9 часов стартуют предварительные поединки, а в 13 часов гостей спортивного праздника ждет торжественное открытие мероприятия. 16 октября в 13 часов начнутся финальные бои.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# единоборства , спорт

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
10:38 14.10.2022Бывший тюменский форвард стал главным тренером московского "Торпедо"
09:43 14.10.2022Бойцы ММА покажут поединки в "клетке" и яркие нокауты на чемпионате Тюмени
08:15 14.10.2022В Тюмени более 200 дзюдоистов поспорят за путевки на первенство России
09:52 13.10.2022Волейболисты "Тюмень-ТюмГУ" сыграют с ростовским спортсменами 14 и 15 октября