Программу поддержки для сельских предпринимателей и самозанятых запустили в Тюмени
| Фото: Предприниматели «ОПОРА РОССИИ» Тюмень во ВКонтакте
Программу поддержки для сельских предпринимателей и самозанятых из числа участников "Акселератора муниципальных команд" запустил Фонд микрофинансирования Тюменской области. Об этом сообщает департамент имущественных отношений региона.
Первыми софинансирование получат три предпринимателя из Ялуторовска, Тобольска и Голышмановского городского округа.
Подробнее о программе - на сайте.
Напомним, что идею о создании данной программы озвучил губернатор области Александр Моор во время презентации инвестиционных проектов в сентябре.