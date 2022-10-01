Программу поддержки для сельских предпринимателей и самозанятых запустили в Тюмени

| Фото: Предприниматели «ОПОРА РОССИИ» Тюмень во ВКонтакте | Фото: Предприниматели «ОПОРА РОССИИ» Тюмень во ВКонтакте

Программу поддержки для сельских предпринимателей и самозанятых из числа участников "Акселератора муниципальных команд" запустил Фонд микрофинансирования Тюменской области. Об этом сообщает департамент имущественных отношений региона.

Первыми софинансирование получат три предпринимателя из Ялуторовска, Тобольска и Голышмановского городского округа.

Подробнее о программе - на сайте.

Напомним, что идею о создании данной программы озвучил губернатор области Александр Моор во время презентации инвестиционных проектов в сентябре.