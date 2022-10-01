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Программу поддержки для сельских предпринимателей и самозанятых запустили в Тюмени

Экономика, 18:58 13 октября 2022

Предприниматели «ОПОРА РОССИИ» Тюмень во ВКонтакте | Фото: Предприниматели «ОПОРА РОССИИ» Тюмень во ВКонтакте

Программу поддержки для сельских предпринимателей и самозанятых из числа участников "Акселератора муниципальных команд" запустил Фонд микрофинансирования Тюменской области. Об этом сообщает департамент имущественных отношений региона.

Первыми софинансирование получат три предпринимателя из Ялуторовска, Тобольска и Голышмановского городского округа.

Подробнее о программе - на сайте.

Напомним, что идею о создании данной программы озвучил губернатор области Александр Моор во время презентации инвестиционных проектов в сентябре.

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# сельские предприниматели , фонд микрофинансирования

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