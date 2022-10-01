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Проект "Точка опоры" помогает тюменским родителям в вопросах воспитания детей

Общество, 17:03 15 октября 2022

группа форума "Подростки, родители, Rock`n`Roll / Тюмень" ВКонтакте | Фото: группа форума "Подростки, родители, Rock`n`Roll / Тюмень" ВКонтакте

24 тыс. 925 консультаций провели психологи, специалисты по социальной работе, логопеды, дефектологи и педагоги в рамках регионального проекта "Точка опоры" в 2022 году. Помощь в вопросах воспитания, обучения и развития детей родителям оказывают бесплатно, рассказали корреспонденту "Тюменской линии" в региональном центре "Семья".

Так, родители могут узнать об особенностях развития своего ребенка, способах взаимодействия с ним, о том,как помочь адаптироваться в школьном коллективе, "пережить" переходный возраст, стать успешным и уверенным в себе.

В проекте задействовано более 700 специалистов в области психологии, педагогики, здравоохранения, юриспруденции. Они готовы проконсультировать родителей даже из самых отдаленных муниципалитетов региона.

Записаться к специалисту можно на сайте точкаопоры72.рф или по телефону 8 (3452) 20-40-70. Консультации предоставляются в нескольких удобных форматах – очный прием, видеосвязь, консультация по Скайпу или телефону.

Региональный проект "Точка опоры" реализуется в рамках исполнения национального проекта "Образование" по инициативе регионального центра "Семья" при поддержке департамента социального развития Тюменской области.

Любовь Голышева

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# дети , национальный проект Образование , педагоги , психологи , региональный центр Семья

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