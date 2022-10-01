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Тюменский "Рубин" победил в Альметьевске

Спорт, 11:34 14 октября 2022

ХК "Рубин" | Фото: ХК "Рубин"

Со счетом 3:5 в пользу сибиряков завершился матч ХК "Рубин" в Альметьевске с "Нефтяником", сообщает пресс-служба клуба.

Игра стала третьей для тюменцев во время очередного выезда в рамках PARI чемпионата Всероссийской хоккейной лиги.

"Тяжелый матч, напряженный, хорошие соперники. Обилие удалений, но это все от большого желания, как мне кажется. Ребята бились сегодня, молодцы. Тяжелая трудовая победа", - рассказал главный тренер тюменцев Денис Ячменев.

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