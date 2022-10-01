10 районов участвуют в третьем сезоне "Муниципального акселератора" Тюменской области

| Фото: Инвестиционное агентство Тюменской области | Фото: Инвестиционное агентство Тюменской области

10 районов стали участниками третьего сезона "Муниципального акселератора" Тюменской области. Команды будут развивать свои инвестиционные проекты, которые они защитят перед экспертной группой в конце 2022 года, сообщает Торгово-промышленная палата Тюменской области.

Командам Армизонского, Аромашевского, Бердюжского, Викуловского, Нижнетавдинского, Омутинского, Сорокинского, Тюменского, Упоровского и Юргинского районов на каждом этапе окажут поддержку в развитии проектов специалисты Инвестиционного агентства. Трекером команд - специалист, отвечающий за организационную поддержку рамках акселератора, - является вице-президент Бизнес-школы Российского союза промышленников и предпринимателей Дмитрий Богданов.

Отметим, что выпускниками двух предыдущих сезонов "Муниципального акселератора" стали 15 районных команд. Свои проекты они защитили перед губернатором Тюменской области Александром Моором в сентябре. Объем инвестиций 85 проектов составил 2,4 млрд рублей. При их реализации будет создано 602 рабочих места.