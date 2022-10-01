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В Тюмени появилась новая традиция: дать монету бойцу, чтобы он вернулся домой

Общество, 17:57 14 октября 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В Тюмени появилась новая традиция - дать монету бойцу, идущему на защиту Родины, чтобы он вернулся домой. Ее запустил губернатор области Александр Моор на акции "Мы вместе". Первую монету дали лейтенанту Владимиру из Ноябрьска.

Есть правило - если человек берет что-то в долг, то дело чести во что бы то ни стало этот долг вернуть. Наши предки, отправляя мужчин в армию, давали им монеты. Мужчины брали обязательство вернуться домой и отдать этот символический долг.

"Силу идти дальше и побеждать нам дает поддержка тех, кто ждёт нас сегодня дома", - отметил военнослужащий.

Памятные монеты уже подготовили в Тюмени, их будут отдавать каждому бойцу в конверте вместе с открыткой. Во время акции жители и гости города смоги написать воинам добрые пожелания и вложить их в конверты с монетами.

Николай Ступников

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# акция , Александр Моор

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