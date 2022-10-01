Годовалый ребенок пострадал в аварии под Тюменью

| Фото: ГИБДД Тюменской области | Фото: ГИБДД Тюменской области

4 человека, среди которых годовалый ребенок, пострадали в ДТП в п. Винзили Тюменского района 14 октября. Об этом сообщает областное управление ГИБДД.

На перекрестке ул. Советской и Ленинского переулка столкнулись "Шевроле Нива" и "Лада Гранта". Предварительно, 30-летний водитель "Лады" не пропустил на перекрестке второй автомобиль, от удара машины отбросило на дрова и в столб.

Различные ранения получили водитель "Лады", 27-летняя водитель "Нивы", ее 48-летняя мать и годовалый ребенок, которые ехал на заднем сиденье на руках у бабушки. Мама ребенка пояснила, что малыш отказывается сидеть в автокресле. Ребенка перевозят с нарушением ПДД.