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Годовалый ребенок пострадал в аварии под Тюменью

Происшествия, 19:10 14 октября 2022

ГИБДД Тюменской области | Фото: ГИБДД Тюменской области

4 человека, среди которых годовалый ребенок, пострадали в ДТП в п. Винзили Тюменского района 14 октября. Об этом сообщает областное управление ГИБДД.

На перекрестке ул. Советской и Ленинского переулка столкнулись "Шевроле Нива" и "Лада Гранта". Предварительно, 30-летний водитель "Лады" не пропустил на перекрестке второй автомобиль, от удара машины отбросило на дрова и в столб.

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Различные ранения получили водитель "Лады", 27-летняя водитель "Нивы", ее 48-летняя мать и годовалый ребенок, которые ехал на заднем сиденье на руках у бабушки. Мама ребенка пояснила, что малыш отказывается сидеть в автокресле. Ребенка перевозят с нарушением ПДД.

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# автокресло , ГИБДД Тюменской области , ДТП

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