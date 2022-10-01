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Пьяного водителя задержали в Бердюжье по дороге в магазин

Происшествия, 11:13 15 октября 2022

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

33-летнего водителя, севшего за руль автомобиля "Лада Калина" в состоянии опьянения, задержали инспекторы ДПС в с. Бердюжье, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

Мужчина рассказал, что вечером после работы заехал в гости к маме, где за ужином выпил, а потом поехал домой. Показания алкотестера 0,31 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

Водитель автомобиля Toyota Camry накануне отмечал свое 54-летие, а утром поехал в магазин. Показания алкотестера 0,87 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

Рейды по пресечению пьяной езды на дорогах Тюменской области продолжаются. Инспекторы спецвзвода полка ДПС освобождают населенные пункты от пьяных водителей.

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# Госавтоинспекция , пьяная езда

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