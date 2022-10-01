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Кражу детской коляски раскрыли росгвардейцы в селе Омутинское

Происшествия, 11:43 15 октября 2022

управление Росгвардии по Тюменской области | Фото: управление Росгвардии по Тюменской области

Подозреваемого в краже детской коляски задержали сотрудники вневедомственной охраны в с. Омутинское, сообщает управление Росгвардии по Тюменской области. Ущерб мог составить более 6 тыс. 500 рублей.

В ночное время стражи порядка обратили внимание на пьяного мужчину, который катил перед собой детскую коляску. Росгвардейцам он признался, что похитил коляску в подъезде одного из жилых домов.

Злоумышленник был задержан. Вскоре владелица коляски, обнаружив пропажу, обратилась в правоохранительные органы, где узнала об уже раскрытой краже.

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# кража , Омутинское , Росгвардия

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