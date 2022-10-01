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Среди муниципальных служащих Тюмени определят лучших в баскетболе

Спорт, 15:16 15 октября 2022

Cпартакиада органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Тюмени продолжилась баскетболом на базе спортивного центра "Олимпия".

За очки спартакиады в спор вступили девять команд органов местного самоуправления и пять коллективов муниципальных учреждений. Победителей и призеров определят в зачете двух групп.

Баскетбол стал девятым по счету видом в программе спартакиады. Уже определены сильнейшие в соревнованиях по лыжным гонкам, пулевой стрельбе, настольному теннису, шахматам, мини-футболу.

Впереди состязания по силовой гимнастике, волейболу и хоккей в валенках.

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# баскетбол , спартакиада

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