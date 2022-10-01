Тюменку с синтетикой задержали на ул. Широтной

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюменку с запрещенными веществами задержали полицейские патрульно-постовой службы в районе ул. Широтная. Возбуждено уголовное дело по статье 228, сообщает региональное УМВД.

В ходе беседы с правоохранителями девушка уходила от ответов на вопросы, при досмотре у нее был изъят пакетик с порошком. Экспертиза показала, что это синтетический наркотик массой 0,5 гр.

Тюменка призналась, что заказала запрещенное вещество для личного употребления через мессенджер. Заведено уголовное дело, девушке грозит до трех лет лишения свободы.