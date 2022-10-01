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Жительница Тюменской области зарезала возлюбленного из ревности к бывшим подругам

Происшествия, 15:38 15 октября 2022

СУ СК РФ по Тюменской области | Фото: СУ СК РФ по Тюменской области

Жительницу Казанского района, обвиняемую в убийстве своего сожителя, будут судить в Тюменской области, сообщает региональный Следственный комитет.

Завершено расследование уголовного дела в отношении 40-летней ранее судимой жительницы с. Огнево. По версии следствия, в ночь на 23 июля женщина распивала спиртное со своим сожителем.

В результате ссоры на почве ревности к бывшим женщинам своего сожителя, злоумышленница схватила нож и нанесла им удар в область шеи. От ранения мужчина скончался на месте.

Вскоре подозреваемая была задержана и заключена под стражу. Вину в совершенном преступлении она признала полностью. Уголовное дело направлено в суд.

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# Казанский район , убийство , уголовное дело

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