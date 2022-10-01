Жительница Тюменской области зарезала возлюбленного из ревности к бывшим подругам
Жительницу Казанского района, обвиняемую в убийстве своего сожителя, будут судить в Тюменской области, сообщает региональный Следственный комитет.
Завершено расследование уголовного дела в отношении 40-летней ранее судимой жительницы с. Огнево. По версии следствия, в ночь на 23 июля женщина распивала спиртное со своим сожителем.
В результате ссоры на почве ревности к бывшим женщинам своего сожителя, злоумышленница схватила нож и нанесла им удар в область шеи. От ранения мужчина скончался на месте.
Вскоре подозреваемая была задержана и заключена под стражу. Вину в совершенном преступлении она признала полностью. Уголовное дело направлено в суд.