187 участников приедут в Тюмень на всероссийские соревнования по греко-римской борьбе

| Фото: департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени | Фото: департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени

Борцы из 22 регионов страны соберутся в Тюмени на XXVI всероссийских соревнованиях по греко-римской борьбе на призы чемпиона мира и Европы Владимира Чебоксарова 20 и 21 октября.

Как сообщает департамент физической культуры, спорта Тюменской области, соревнования пройдут в СК "Прибой".

Здесь соберутся 187 участников из Алтайского, Пермского и Красноярского края, из Югры, Ямала, Оренбургской, Кировской и других областей, из Татарстана, Башкортостана и Марий Эл.

Впервые этот турнир был проведен в 1995 году по инициативе Заслуженного работника физической культуры России Валентина Зуева и с тех пор он стал традиционным.

В 2022 году соревнования посвящены 45-летию со дня победы Владимира Чебоксарова на чемпионате мира в Гетеборге после легендарного выступления на Олимпийских играх в Монреале.

Торжественное открытие соревнований назначено на 17 часов 20 октября.