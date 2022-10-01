В Тюменской области 88 тысяч несовершеннолетних собственников получили налоговые уведомления

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Из 730 тыс. уведомлений об уплате налогов на транспорт и недвижимость 88 тыс. направлено несовершеннолетним собственникам в Тюменской области. Они владеют долей имущества, а значит являются налогоплательщиками, сообщает налоговая служба Тюменской области.

Однако оплачивать налоги за несовершеннолетних, которым еще нет 14 лет, как и совершать любые сделки от их имени могут только родители или другие законные представители – усыновители, опекуны, уточнили в ведомстве.

Для удобства личном кабинете налогоплательщика появился "Семейный доступ", который позволяет родителям уплачивать налоги за своих детей. Для этого нужно подключить ребенка к личному кабинету, обратившись в налоговый орган с паспортом и свидетельством о рождении ребенка. Добавить его как пользователя во вкладке "Семейный доступ". Это можно сделать, отправив запрос в личный кабинет ребенка. А далее следует там же подтвердить направленный запрос.

Напомним, оплатить налоги на транспорт, недвижимость, земельный участок необходимо до 1 декабря 2022 года. Общая сумма начисленных налогов за 2021 год в Тюменской области составляет более 3,2 млрд рублей, из которых 1,8 млрд рублей - транспортный.