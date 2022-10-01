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Врачи скорой в Тюмени помогли повредившему глаз ребенку

Общество, 18:54 17 октября 2022

департамента здравоохранения Тюменской области | Фото: департамента здравоохранения Тюменской области

Бригада скорой в Тюмени помогла трехлетнему мальчику, повредившему на прогулке глаз, сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области.

Гуляя с бабушкой, ребенок случайно упал и повредил веко. Бабушка позвонила дочери с просьбой вызвать скорую и оказала внуку первую помощь: использовала чистый платок для остановки кровотечения и дала ему обезболивающее средство.

Прибывшая бригада скорой помощи наложила на рваную рану левого века антисептическую повязку и доставила малыша в детское отделение областной клинической больницы № 2.

Всего 15 и 16 октября врачи и фельдшеры скорой оказали помощь 1 тыс. 114 жителям Тюмени и Тюменского района. В экстренной форме поступили 514 вызовов, остальные — в неотложной. В стационары доставили 527 пациентов.

За этот период с 7 часов 30 минут до полуночи диспетчеры передали в поликлиники 969 вызовов. Во всех случаях состояние пациентов не представляло угрозы для жизни. Врачи оперативного отдела проконсультировали 88 человек по вопросам оказания самопомощи и взаимопомощи в ситуациях, не требующих выезда медицинской бригады.

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# скорая помощь

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