Более 27 миллиардов рублей потратили на здравоохранение в Тюменской области за девять месяцев

| Фото: admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

Более 27 миллиардов рублей, или 77 % от годового плана, составили расходы на реализацию региональной госпрограммы развития здравоохранения в Тюменской области за девять месяцев 2022 года.

Об этом сообщила директор департамента здравоохранения Наталья Логинова на заседании президиума регионального правительства.

"Объем финансирования реализуемого в рамках программы регионального проекта по модернизации первичного звена здравоохранения в текущем году превысит один миллиард рублей, за девять месяцев мероприятия профинансированы на сумму 979,5 миллионов рублей. В этом году в рамках проекта планируется капитально отремонтировать семь объектов здравоохранения и начать ремонты еще на пяти объектах, ввод которых запланирован на 2023 год. Также в текущем году планируется завершить строительство поликлиники в селе Каскара Тюменского района", – рассказала Наталья Логинова.

Кроме того, в планах – замена помещений двух фельдшерско-акушерских пунктов и семи врачебных амбулаторий современными модульными зданиями.

Важнейшим результатом реализации программы развития здравоохранения в Тюменской области стало достижение установленных на федеральном уровне целевых показателей по снижению смертности, подчеркнула Наталья Логинова.

При дальнейшей реализации программы необходимо усилить профилактическую направленность медицинской помощи при проведении диспансеризации и комплексных профилактических медосмотров, отметил губернатор Тюменской области Александр Моор.