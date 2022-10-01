Студентка из Тюменской области Полина Гаманюк завоевала золотую медаль XVI Молодёжных Дельфийских игр в Душанбе

| Фото: департамент культуры Тюменской области | Фото: департамент культуры Тюменской области

Студентка отделения искусств и культуры им. А. А. Алябьева Тобольского многопрофильного техникума Полина Гаманюк завоевала золотую медаль XVI Молодёжных Дельфийских игр государств – участников СНГ в номинации "Художественное ремесло". Итоги номинации подвели 17 октября.

Как сообщает департамент культуры Тюменской области, тоболячка Полина Гаманюк представила жюри 10 индивидуальных работ из кости и провела блестящую презентацию.

| Фото: департамент культуры Тюменской области | Фото: департамент культуры Тюменской области

Всего в номинации "Художественное ремесло" участвовали 12 конкурсантов: 10 представителей Таджикистана, один - Казахстана и россиянка Полина Гаманюк.

Напомним, от Тюменской области в XVI Молодёжных Дельфийских игр стран СНГ, которые проходят в столице Таджикистана с 14 по 18 октября, Тюменскую область также представляет студент Тюменского государственного института культуры Гадир Байрамов в номинации "Академический вокал". В финале, который прошел 17 октября, он исполнил композицию Дж. Верди 'In solitaria stanza'' и русскую народную песню "Ах ты, душечка". Гадир стал обладателем бронзовой медали.

| Фото: департамент культуры Тюменской области | Фото: департамент культуры Тюменской области

Отметим, что делегация Тюменской области в третий раз в составе Национальной сборной России участвовала в Дельфийских играх стран СНГ.