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Семь объектов здравоохранения капитально отремонтируют в Тюменской области в 2022 году

Общество, 17:32 17 октября 2022

информационный центр правительства Тюменской области ФАП в Полуяновском сельском поселении | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Семь объектов планируют капитально отремонтировать в рамках проекта по модернизации первичного звена здравоохранения в Тюменской области 2022 году.

Об этом сказала директор регионального департамента здравоохранения Наталья Логинова на заседании правительства.

Еще на пяти объектах начнут ремонтные работы, их ввод запланирован на 2023 год. Также в 2022 году планируется завершить строительство поликлиники в с. Каскара Тюменского района.

информационный центр правительства Тюменской области ФАП в Полуяновском сельском поселении | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Кроме того, в планах – замена помещений двух фельдшерско-акушерских пунктов и семи врачебных амбулаторий современными модульными зданиями.

В дальнейшем предусмотрено усиление профилактической направленности медпомощи при проведении диспансеризации и комплексных профосмотров.

Отметим, финансирование проекта по модернизации первичного звена здравоохранения в Тюменской области в 2022 году превысит миллиард рублей.

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# здравоохранение , ремонт

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