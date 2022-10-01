Семь объектов здравоохранения капитально отремонтируют в Тюменской области в 2022 году

ФАП в Полуяновском сельском поселении | Фото: информационный центр правительства Тюменской области ФАП в Полуяновском сельском поселении | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Семь объектов планируют капитально отремонтировать в рамках проекта по модернизации первичного звена здравоохранения в Тюменской области 2022 году.

Об этом сказала директор регионального департамента здравоохранения Наталья Логинова на заседании правительства.

Еще на пяти объектах начнут ремонтные работы, их ввод запланирован на 2023 год. Также в 2022 году планируется завершить строительство поликлиники в с. Каскара Тюменского района.

ФАП в Полуяновском сельском поселении | Фото: информационный центр правительства Тюменской области ФАП в Полуяновском сельском поселении | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Кроме того, в планах – замена помещений двух фельдшерско-акушерских пунктов и семи врачебных амбулаторий современными модульными зданиями.

В дальнейшем предусмотрено усиление профилактической направленности медпомощи при проведении диспансеризации и комплексных профосмотров.

Отметим, финансирование проекта по модернизации первичного звена здравоохранения в Тюменской области в 2022 году превысит миллиард рублей.