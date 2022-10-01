Для мобилизованных из Югры, Ямала и Пермского края, которые проходят подготовку в Тюмени, выступила рок-группа "Анимация"

информационный центр правительства Тюменской области информационный центр правительства Тюменской области

Ветераны боевых действий, представители православного и мусульманского духовенства и депутат Госдумы встретились с мобилизованным бойцам из Югры, Ямала и Пермского края, которые проходят подготовку на учебном полигоне под Тюменью.

Как отметил депутат Госдумы РФ Иван Квитка, военнослужащие уже с опытом службы в армии, здесь совершенствуют свои навыки. "Говорили открыто, по душам. В Тюменской области бойцы обеспечены всем необходимым в полной мере. К обмундированию и бытовым условиям у бойцов вопросов нет. Кормят отлично. Разделения на "свой" – "ваш" нет. Все – граждане Российской Федерации, призванные защищать Родину", - сказал он.

информационный центр правительства Тюменской области информационный центр правительства Тюменской области

Солдат и офицеров напутствовали ветераны боевых действий в Афганистане - руководитель областного отделения "Боевое братство" полковник в отставке Валентин Глушко, председатель организации "Ветераны пограничники Тюменской области" НурТдин Ибрагимов и председатель регионального Союза десантников Григорий Григорьев. Представители православного и мусульманского духовенства благословили военнослужащих на ратный подвиг.

информационный центр правительства Тюменской области информационный центр правительства Тюменской области

Перед солдатами выступила рок-группа "Анимация".