Тюменские эксперты научат промышленников снижать себестоимость продукции не в ущерб производству

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Эксперты научат промышленников снижать себестоимость продукции не в ущерб производству на семинаре "Фабрики процессов" Тюменского технопарка 28 октября.

Образовательное мероприятие состоит из лекции и практики. Участники изучат базовые инструменты бережливого производства, этапы реализации проекта по оптимизации процесса изготовления продукта на предприятиях, сообщает Тюменский технопарк.

Кроме того руководителям и сотрудникам производственных предприятий Тюменской области специалисты подскажут, где искать внутренние резервы повышения эффективности производственного процесса и как сокращать доли потерь. Научат использовать оценку временных затрат и состояния внутренней логистики для оптимизации себестоимости, уточняется в сообщении.

Участие бесплатное, количество мест ограничено. Регистрация на семинар до 24 октября.

Место проведения – Тюменский технопарк, 3 этаж, каб. 324 "Фабрика процессов".