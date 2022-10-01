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Тюменские эксперты научат промышленников снижать себестоимость продукции не в ущерб производству

Экономика, 08:17 19 октября 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Эксперты научат промышленников снижать себестоимость продукции не в ущерб производству на семинаре "Фабрики процессов" Тюменского технопарка 28 октября.

Образовательное мероприятие состоит из лекции и практики. Участники изучат базовые инструменты бережливого производства, этапы реализации проекта по оптимизации процесса изготовления продукта на предприятиях, сообщает Тюменский технопарк.

Кроме того руководителям и сотрудникам производственных предприятий Тюменской области специалисты подскажут, где искать внутренние резервы повышения эффективности производственного процесса и как сокращать доли потерь. Научат использовать оценку временных затрат и состояния внутренней логистики для оптимизации себестоимости, уточняется в сообщении.

Участие бесплатное, количество мест ограничено. Регистрация на семинар до 24 октября.

Место проведения – Тюменский технопарк, 3 этаж, каб. 324 "Фабрика процессов".

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# образовательная сессия , промпроизводство , тюменский технопарк

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